Nocaute! Jéssica Weber e Samuel Vettori dão a vida em desafio do Game dos 100
A prova rendeu boas risadas no estúdio do Balanço Geral do Rio Grande do Sul
Os apresentadores da RECORD levam os desafios do Game dos 100 a sério! Jéssica Weber e Samuel Vettori, do Balanço Geral do Rio Grande do Sul são prova disso, e se deram tudo de si na prova ‘cereja no capacete’. O resultado foi hilário, com direito a nocaute e trapaça.
O desafio parecia simples, comer as gelatinas penduradas no capacete. O problema é que a tarefa é simples apenas na teoria, na prática, dá uma trabalheira! Jéssica caiu na risada e mal conseguia mover o capacete, já Samuel, movimentou tanto as guloseimas que acabou acertando o olho ao invés da boca!
E você, será que conseguiria comer as quatro gelatinas do desafio ou também seria nocauteado?
