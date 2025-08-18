Logo R7.com
Nocaute! Jéssica Weber e Samuel Vettori dão a vida em desafio do Game dos 100

A prova rendeu boas risadas no estúdio do Balanço Geral do Rio Grande do Sul

Jéssica Weber e Samuel Vettori brilharam na atividade Reprodução/Instagram

Os apresentadores da RECORD levam os desafios do Game dos 100 a sério! Jéssica Weber e Samuel Vettori, do Balanço Geral do Rio Grande do Sul são prova disso, e se deram tudo de si na prova ‘cereja no capacete’. O resultado foi hilário, com direito a nocaute e trapaça.

O desafio parecia simples, comer as gelatinas penduradas no capacete. O problema é que a tarefa é simples apenas na teoria, na prática, dá uma trabalheira! Jéssica caiu na risada e mal conseguia mover o capacete, já Samuel, movimentou tanto as guloseimas que acabou acertando o olho ao invés da boca!

E você, será que conseguiria comer as quatro gelatinas do desafio ou também seria nocauteado?

Gritaria e adrenalina! Veja o resumão do quinto episódio de Game dos 100

O Game dos 100 sempre surpreende, e no quinto episódio não foi diferente! Rolou gritaria, piscina de bolinhas, choro, caretas, braço de ferro e até Top 50.

