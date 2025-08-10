Chiquinho faz bom início de prova, mas se enrola no final e é eliminado

A oitava prova do Game dos 100 envolvia guloseimas e muita habilidade. Isso porque os jogadores, para passar de fase, precisaram comer os doces que estava presos em um capacete. Num piscar de olhos, o campo de provas ficou vazio e a disputa da classificação ficou entre Chiquinho e Thais, que estavam lado a lado. O comediante até iniciou bem, porém, na última guloseima teve muitas dificuldades e Thais concluiu a prova. Dessa forma, Chiquinho, que fez ótimas provas, tornou-se o 38º eliminado.



