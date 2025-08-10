Pote da discórdia! Utensílio doméstico vira motivo de treta no Game dos 100 As rivalidades ficaram mais afloradas entre os jogadores Novidades|Do R7 10/08/2025 - 16h44 (Atualizado em 10/08/2025 - 16h44 ) twitter

Regina e Táila se estranharam na prova dos potes Reprodução/X

Vamos ser sinceros? Potes servem para duas finalidades: guardar comida e gerar briga! Se no dia a dia amigos, vizinhos e até familiares quebram o pau quando um pega o tupperware do outro, imagine no Game dos 100. Na última prova do quarto episódio, o bicho pegou entre Di Campagnolli, Regina Schazzitt e Táila Cavalcante.

Com 61 competidores no jogo, o desafio era simples. Todos, ao mesmo tempo, deveriam encontrar uma tampa com seu respectivo nome, e depois seguir para a área onde estavam os potes, também nomeados. Quem conseguisse fechar o utensílio, corria para trás da linha de chegada.

Na largada teve a maior confusão, poucos conseguiram achar sua tampa rapidamente. Por fim, sobraram Regina e Táila com dois potes que não eram os delas. Táila se aproximou da galera com um tupperware em mãos, Di logo percebeu que se tratava do utensílio com nome da amiga Regina e avisou, salvando parceira.

Regina ficou furiosa: “Ela me pega o babado, não é o nome dela, e ainda fica segurando? Não é assim que se ganha R$ 300 mil, passando por cima de ninguém!”

Nesse momento, Thais Cristina percebeu que confundiu os potes, e devolveu o de Táila. A oponente foi mais rápida e garantiu a vitória na corrida, eliminado Thais.

“Comigo, não, Táila”, soltou Regina. Di concordou: “É isso mesmo, aqui a gente está para jogar limpo! Quer jogar sujo? Vamos ao sétimo subsolo? Eu sou o oitavo, meu amor, sou mais baixo que você!”

Enquanto isso, Táila estava deitada no chão sendo acalmada pelo marido, o João.

Tensão, hein?

O clima ficou tenso para o próximo domingo de #GameDos100 🥵 pic.twitter.com/RO3RDFxH79 — Game dos 100 📣 (@gamedos100) August 10, 2025

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Publicidade

