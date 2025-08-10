Saiba quem são os eliminados do quarto episódio de Game dos 100
Ainda restam 60 competidores na disputa por R$ 300 mil
O quarto episódio do Game dos 100 foi emocionante, não é? Neste domingo (10) de Dia dos Pais, mais 10 jogadores foram eliminados após enfrentarem provas eletrizantes. Você conseguiu acompanhar todas as eliminações? Se não conseguiu, a gente conta!
Os desafios do episódio renderam risadas, estratégias em equipe e muito fôlego dos participantes!
1ª Prova - Boliche gigante: Carol Godoi
2ª Prova - Empilhando as latas: Matheus Prado
3ª Prova - Pote com bolas: Fernanda Gomes
4ª Prova - Separando balas: Caio Maron
5ª Prova - Aviãozinho de papel: Diamante
6ª Prova - Colocando pilhas na lanterna: Renata Stapf
7ª Prova - Mega vôlei: Yanne Anttunes
8ª Prova - Cereja na cabeça: Edilson Chiquinho
9ª Prova - Cesta na bicicleta: MC Mello
10ª Prova - Achar a tampa do tupperware: Thais Cristina
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!
