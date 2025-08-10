Saiba quem são os eliminados do quarto episódio de Game dos 100 Ainda restam 60 competidores na disputa por R$ 300 mil Novidades|Do R7 10/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h40 ) twitter

Carol, Matheus, Fernanda, Caio, Diamante, Renata, Yanne, Chiquinho, MC Mello e Thais se deram mal nas provas Arte/R7

O quarto episódio do Game dos 100 foi emocionante, não é? Neste domingo (10) de Dia dos Pais, mais 10 jogadores foram eliminados após enfrentarem provas eletrizantes. Você conseguiu acompanhar todas as eliminações? Se não conseguiu, a gente conta!

Os desafios do episódio renderam risadas, estratégias em equipe e muito fôlego dos participantes!

Confira:

1ª Prova - Boliche gigante: Carol Godoi

2ª Prova - Empilhando as latas: Matheus Prado

‌



3ª Prova - Pote com bolas: Fernanda Gomes

4ª Prova - Separando balas: Caio Maron

‌



5ª Prova - Aviãozinho de papel: Diamante

6ª Prova - Colocando pilhas na lanterna: Renata Stapf

‌



7ª Prova - Mega vôlei: Yanne Anttunes

8ª Prova - Cereja na cabeça: Edilson Chiquinho

9ª Prova - Cesta na bicicleta: MC Mello

10ª Prova - Achar a tampa do tupperware: Thais Cristina

Curtiu o episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

