Bruna Marquezine curte suposta indireta a ex Enzo Celulari Tanto ela como sua amiga Sasha Meneghel deixaram de segui-lo nas redes sociais

Bruna Marquezine e sua amiga inseparável Sasha Meneghel deixaram de seguir o ex-ficante de Bruna, Enzo Celulari. Isso começou após Bruna surgir com João Guilherme, filho de Leonardo. Bruna teve um rápido romance com Enzo há três anos e ela, Sasha e o marido de Sasha eram amigos. Depois disso, o marido de Sasha deu uma indireta nas redes sociais dizendo que as máscaras vão cair e Bruna curtiu o comentário.