Bruna Marquezine foi flagrada em clima de romance com um famoso que é conhecido por namorar muito: João Guilherme. Tem até foto dos dois na praia. E, no ano passado, eles se beijaram na “barraca do beijo”. O filho de Leonardo já namorou Larissa Manoela e foi visto aos beijos com Gkay, Bianca Andrade, Luísa Sonza, Any Borges, Flávia Pavanelli e Duda Reis.