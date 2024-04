Bruna Marquezine revela desejo para 2024: "Ser amada" "Quero estar com quem me faz sentir que mereço ser amada", comentou a atriz

Bruna Marquezine revelou que o desejo que fez para o ano de 2024 é ser amada. "Quero estar com quem me faz sentir que mereço ser amada", comentou. Depois de Neymar, ela chegou a namorar com Enzo Celulari e com o ator americano Xolo Maridueña.