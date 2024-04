Caio Castro e Daiane de Paula terminam namoro

Alto contraste

O ator Caio Castro começou o ano de 2024 solteiro. Ele estava namorando desde 2022 a Daiane de Paula, que era assistente de palco do Faustão. Daiane publicou uma mensagem no perfil em uma rede social confirmando o fim do relacionamento. Ela escreveu: “Irmãs... meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve.”