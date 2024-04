Alto contraste

A atriz Claudia Alencar foi afastada do elenco de uma novela na qual estava escalada para participar. As gravações começariam no mês que vem. No dia 17 de dezembro, Claudia deu entrada no hospital em 17 de dezembro em estado grave por conta de uma infecção bacteriana, e segue sem previsão de alta.