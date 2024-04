Cunhada do Michel Teló desabafa sobre semelhança entre marido e cantor Os fãs acham que a Gabi Luthai, que é a cunhada do Teló, está furando o olho da atriz Thaís Fersoza

A cunhada do Michel Teló está sendo xingada nas redes sociais toda vez que publica uma foto com o marido, que é a cara do cantor. Os dois são muito parecidos e os fãs acham que a Gabi Luthai, que é a cunhada do Teló, está furando o olho da atriz Thaís Fersoza, mulher do Michel.