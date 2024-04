Daniel Alves apresenta nova versão do que aconteceu no dia do suposto abuso sexual Essa nova versão seria uma tentativa de atenuação da pena por embriaguez

Um novo capítulo no caso Daniel Alves. O ex-lateral direito da seleção brasileira apresentou uma nova versão do que aconteceu no dia em que uma mulher o acusou de estupro. Agora, ele alega que estava embriagado no dia. Essa nova versão seria uma tentativa de atenuação da pena por embriaguez.