Daniel Erthal comemorou a kombi que ganhou de um fã para carregar as mercadorias que vende na praia. Mas parece que agora Daniel está tendo mais trabalho com a van do que tinha quando era só empurrar o carrinho de bebidas. A última foi um problema com a porta da kombi. Veja!