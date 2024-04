Deepfake: Pedro Bial denuncia uso da imagem dele em vídeo para vender remédio na internet As imagens foram geradas com inteligência artificial

Pedro Bial acordou revoltado e foi para as redes sociais fazer uma reclamação. Há meses, ele tem denunciado uso da imagem dele em um vídeo para vender remédio contra a calvície. As imagens foram geradas com inteligência artificial, uma técnica chamada de ‘deepfake’.