Dois fãs processam Madonna por atraso de duas horas em show de Nova York A rainha do pop já foi processada pelo mesmo motivo outras duas vezes

A cantora Madonna foi processada por dois fãs por ter atrasado duas horas nos shows da turnê Celebration, que fez em dezembro em Nova York. Os fãs alegaram que, por causa do atraso, saíram tarde do show, o que prejudicou todo o dia seguinte, quando eles tinham que acordar cedo para trabalhar. A rainha do pop já foi processada pelo mesmo motivo outras duas vezes.