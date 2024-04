Ex-BBB Maria Melilo denuncia ex-namorado Luiz França por agressão Ela disse que o comediante tem demonstrado muito ciúme e chegou a ser agressivo com ela, com socos e chutes

A Maria Melilo, ex-participante do BBB, denunciou o ex-namorado Luiz França por agressão. Eles namoram há dois anos e meio. Ela disse que o comediante tem demonstrado muito ciúme e chegou a ser agressivo com ela, com socos e chutes. Maria também disse que Luiz França tem abusado do álcool. A ex-BBB conseguiu até uma medida protetiva.