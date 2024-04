Fã ou hater? Criminoso finge ser o cantor Sorocaba e tenta aplicar o golpe do Pix Quando o golpista foi descoberto, ele se arrependeu e disse que era fã do cantor

Um criminoso tentou aplicar o golpe do Pix se passando pelo cantor Sorocaba. Só que quando o golpista foi descoberto, ele se arrependeu e disse que era fã do cantor. O Sorocaba publicou nas redes sociais: "Quando o bandido quer se passar por você para dar golpes, mas descobre que é fã". O criminoso mandou uma mensagem para a mãe do cantor pedindo dinheiro.