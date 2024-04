Família de Zagallo briga pela herança do ex-jogador No testamento, ele deixou metade de seus bens para só um filho

Os filhos de Zagallo entraram em guerra pela herança do ex-jogador, que morreu recentemente. Ele deixou no testamento metade dos seus bens para um filho, deixando 50% para ele e os outros três dividirem. Antes de morrer, Zagallo deixou claro seu descontentamento com três filhos, a quem ele acusa de tentativa de extorsão e anulação do inventário da sua mulher para impedir que ele tivesse direito aos bens da própria esposa.