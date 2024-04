Fãs se preocupam com saúde de Maiara, da dupla com Maraísa, após perda de peso da cantora Reportagem do Balanço Geral mostra como funciona a caneta emagrecedora, método que tem atraído a atenção de famosos que querem mudar o corpo

Hora da Venenosa| 29/03/2024 - 17h03 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share