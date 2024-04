Fernanda Rodrigues revela que não fala com pai há 30 anos Após a separação dos pais, a atriz disse que o pai sumiu

A atriz Fernanda Rodrigues fez uma revelação que pegou todos os fãs de surpresa. Ela disse que rompeu com o pai quando ela mesma orientou a mãe a se separar dele. Depois da separação dos pais, Fernanda nunca mais soube do pai. A atriz contou que teve uma mágoa inicial do pai porque ele sumiu, mas hoje ela disse que já perdoou.