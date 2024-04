Gabigol é flagrado em clima de romance com ex de Vinicius Júnior O jogador está sendo chamado de "fura olho" na internet

Gabigol foi flagrado em uma praia no Rio de Janeiro em clima de romance com Júlia Rodrigues, ex de seu amigo, o jogador Vinicius Júnior. O jogador está sendo chamado de “fura-olho” na internet.