Gisele Bündchen revela que vivia à base de pizza, cigarros e vinho O desabafo é dos tempos em que Gisele estava no começo da carreira e sofria de síndrome do pânico

A modelo Gisele Bündchen fez uma revelação bombástica. Ela disse que vivia à base de pizza, cigarros e vinho. O desabafo é dos tempos em que Gisele estava no começo da carreira e sofria de síndrome do pânico. A modelo contou que as crises eram desencadeadas justamente por fumar e beber demais.