Gracyanne Barbosa rebate críticas após ser chamada de feia: "Sou feliz assim"

A modelo Gracyanne Barbosa foi chamada de feia, ridícula e robô por causa do corpo musculoso. Ela fez um desabafo com um texto dizendo: “Até quando. Até quando o corpo/idade da mulher será assunto de pauta? Porque não podemos ser livres para fazer as nossas escolhas? Corpo, idade, cabelo, físico, tudo é motivo de críticas e julgamentos. Eu faço minhas escolhas e sou feliz assim."