Ivete Sangalo revela novo affair de Anitta em show

Em um show, Ivete Sangalo revelou quem é o novo “peguete” de Anitta. Ela estava no palco com a funkeira, em Salvador, quando disse que a cantora estava ficando com o vizinho dela. Depois, Ivete também contou que o filho dela, Marcelo, quer entrar na fila da Anitta. Mas, Anitta passou para a Melody. Marcelo gostou da ideia e até marcou a Melody. Será que vai rolar romance?