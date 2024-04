Jads, da dupla com Jadson, é expulso de hotel após reclamar de quarto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor Jads, da dupla com Jadson, foi expulso de um hotel depois de reclamar da acomodação. Ele pediu um quarto silencioso, mas como o hotel não tinha, mandaram ele para um quarto no porão. Segundo o dono, Jads sabia dessa condição e aceitou. O cantor fez um vídeo ironizando, chamando o local de "cafofo". Esse vídeo, de acordo com o dono do hotel, repercutiu mal e o fez perder clientes. O dono exigiu desculpas, mas o cantor não pediu e foi expulso. A produção do Balanço Geral conversou com o empresário da dupla Jads e Jadson, que falou que a dupla foi embora por conta própria e que o dono do hotel está "querendo mídia".