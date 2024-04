Jojo Todynho recebe ordem de corte de energia Ela se confundiu com os boletos e acabou ficando com um deles em aberto

A cantora Jojo Todynho recebeu uma visita inesperada da empresa de energia elétrica, com uma ordem de corte. Ela mostrou as contas para o funcionário, mas descobriu que acabou se confundindo com os boletos e um deles ficou em aberto.