José Loreto diz que culpa dos namoros dele nunca darem certo é da imprensa O ator disse que as relações dele são sempre muito públicas e que as pessoas distorcem as coisas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

José Loreto descobriu que a culpa dos namoros dele nunca darem certo é da imprensa, que fica expondo as puladas de cerca dele. O ator disse que as relações dele são sempre muito públicas e que as pessoas distorcem as coisas. “As minhas relações que terminaram de forma não muito legal foi muito devido a essa grande exposição", disse Loreto.