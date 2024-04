Alto contraste

O ex-galã Kadu Moliterno, hoje com 71 anos, disse que depois de fazer 50 anos foi esquecido. Ele fez uma comparação da carreira dele com a do astro de Hollywood Robert de Niro. O ator americano, que tem 80 anos, não parou de trabalhar nunca e vive sendo requisitado para papéis.