Lázaro Ramos desmaia em casa e é levado para hospital por Taís Araújo Artista foi diagnosticado com estafa e deverá, segundo as recomendações medicas, ficar uma semana de repouso

O ator Lázaro Ramos sofreu um desmaio em casa e foi levado para um hospital do Rio de Janeiro pela mulher, a atriz Thaís Araújo. Artista foi diagnosticado com estafa e deverá, segundo as recomendações medicas, ficar uma semana de repouso.