Luan Santana é acusado de derrubar cover de Raphaela Santos

Luan Santana está sendo acusado de derrubar um vídeo publicado por uma cantora que interpretou a música "Meio Termo", do último álbum do sertanejo. Segundo Raphaela Santos, o vídeo tinha milhares de visualizações e, por isso, a produção do cantor decidiu retirar do ar. Ela gravou um vídeo questionando o motivo de só o vídeo dela ter sido derrubado, já que outros semelhantes continuam na plataforma.