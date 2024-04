Mãe de Daniel Alves pode ser processada após expor jovem que acusa o jogador de estupro

Alto contraste

A mãe do jogador Daniel Alves, Maria Lucia, pode ser processada depois do vídeo em que ela expôs o nome e o rosto da jovem que acusa o filho dela de estupro. Maria Lucia atacou a mulher e questionou se ela estaria realmente sofrendo após o abuso. A União Brasileira de Mulheres, uma entidade que protege as mulheres, pediu ao Ministério Público Federal para que seja aberta uma investigação criminal contra Daniel Alves e sua mãe pelo crime de violência psicológica contra a mulher.