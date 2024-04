Maiara dá detalhes do acidente sofrido por Maraisa na piscina de um resort em Alagoas A cantora foi dar um mergulho na piscina privatiza e bateu o nariz na superfície

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta quarta (17), a cantora Maraisa sofreu um acidente na piscina de um resort em Porto de Pedras, Alagoas. Maiara contou que a irmã foi dar um mergulho na piscina privativa do quarto onde elas estavam hospedadas e acabou batendo o nariz na superfície. Antes do acidente, Maraisa divulgou uns vídeos se divertindo no hotel.