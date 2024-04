Mark Zuckerberg vai criar gado alimentado com macadâmia e cerveja O empresário disse que vai produzir uma das carnes com a melhor qualidade do mundo

Mark Zuckerberg, o criador do Facebook e dono de várias redes sociais, disse que vai criar gado alimentado apenas com macadâmia, que é uma espécie de amêndoa, e cerveja. A criação vai ser num rancho que ele tem no Havaí. Zuckerberg disse que vai produzir uma das carnes com a melhor qualidade do mundo.