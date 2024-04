Mulher diz que é filha de Pelé e advogado deve pedir exumação do corpo do ex-jogador A mulher contratou um advogado, que busca comprovar que é ela é filha do rei

Um advogado do Piauí vai pedir a exumação do corpo do rei do futebol, o Pelé. Maria do Socorro Bezerra, de 60 anos, diz ser filha de Edson Arantes do Nascimento. A mulher alega que a mãe dela, chamada Deuzuila Bezerra, teve um encontro casual com Pelé em 1962, durante um evento no Maranhão e no ano seguinte, Maria nasceu.