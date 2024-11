Namorada de Monique Evans é acusada de furtar perfume em loja A DJ pagou R$ 3 mil para ser liberada Hora da Venenosa|Do R7 21/03/2022 - 15h57 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h55 ) twitter

Cacá Werneck, DJ que namora a e ex-modelo Monique Evans, foi detida acusada de furto de perfume em uma loja do aeroporto de Confins, Minas Gerais. A polícia prendeu a DJ em flagrante e ela mostrou a nota fiscal de dois perfumes que comprou no valor de quase R$1300. Cacá falou que foi um engano com as mostras de perfumes que ela recebeu da vendedora da loja.