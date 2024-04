Alto contraste

O cantor Nattanzinho anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde depois que precisou cancelar uma série de apresentações ao ser diagnosticado com H.pylori. Ele fez um tratamento com antibióticos e teve refluxo, problema que causou edemas nas cordas vocais do cantor.