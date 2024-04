Passaia, Fabíola, Lombardi e Márcio Canuto são desafiados a mostrar o talento no futebol O repórter Márcio Canuto, que faz parte do timaço da cobertura do Paulistão, invade o estúdio do Balanço Geral para entrar no clima do evento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Paulistão 2024 começa nesse final de semana e todos os detalhes do campeonato estadual mais disputado do país estará na tela da RECORD. O repórter Márcio Canuto, que faz parte do timaço da cobertura do evento, invade o estúdio do Balanço Geral para entrar no clima. Newton Reis, conhecido como Tom Freestyle, desafia Fabíola, Lombardi e Canuto para ver quem tem mais habilidade com a bola nos pés.