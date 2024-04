Saiba qual foi a primeira atitude de Daniel Alves ao sair da prisão Segundo informações de jornal espanhol, ex-jogador teria dado uma festa em sua mansão para comemorar a liberdade e o aniversário do pai

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após pagar uma fiança milionária, Daniel Alves deixou a prisão em que estava na Espanha para aguardar a decisão de recurso em liberdade. O que chamou a atenção foram as primeiras atitudes do ex-jogador ao sair do local, onde ficou recluso por mais de um ano.

Segundo informações de jornal espanhol, Daniel deu um festão em sua mansão em Barcelona, e a farra teria durado até o fim da madrugada.

O ex-atleta teria comemorado a liberdade e o aniversário do pai, Domingos Alves.

Lembrando que, em fevereiro deste ano, o ex-jogador foi condenado a quatro anos e meio de detenção por estuprar uma mulher em uma boate em dezembro de 2022.

Após a soltura de Daniel, a Receita Federal liberou R$ 1,2 milhão dos bens do ex-jogador, que estavam bloqueados desde a prisão.