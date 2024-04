Segurança que dividiu opiniões ao dançar durante show de Unha Pintada realiza sonho de conhecer o ídolo Unha Pintada falou com A Hora da Venenosa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O segurança Washington, de 48 anos, que foi dispensado depois de cantar e dançar durante um show de forró do Unha Pintada, voltou a trabalhar e se encontrou com o ídolo. A postura do segurança chegou a ser criticada, mas depois de toda a repercussão dessa história, ele conseguiu realizar o sonho de conhecer o cantor. Veja como foi esse encontro!