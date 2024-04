Sorocaba flagra cambista vendendo ingresso para o show dele O homem não reconheceu o cantor e o abordou no carro, entrando no estacionamento do clube aonde ele ia se apresentar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Sorocaba, da dupla com Fernando, descobriu que os ingressos do show dos sertanejos estavam sendo vendidos fora da bilheteria oficial de forma inusitada. Ele estava no carro, entrando no estacionamento do clube onde o show ia acontecer, quando foi abordado por um cambista tentando vender ingresso para ele. O cambista não reconheceu o cantor.