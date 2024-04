Stepan Nercessian é fotografado com barriga saliente na praia e se justifica para os fãs A desculpa do ator foi ter parado de fumar depois de 55 anos

Um ator muito famoso foi fotografado na praia bem acima do peso, com uma barriguinha saliente. Stepan Nercessian revelou estar com 15 quilos a mais, mas disse que ficou um gordinho charmoso. A desculpa do ator foi ter parado de fumar depois de 55 anos.