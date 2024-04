Viúva de Pelé acusa testamenteiro de tentar enriquecer às custas da herança do jogador Pepito pediu, na Justiça, a remuneração por ter sido o testamenteiro

Márcia Aoki, a viúva de Pelé, resolveu brigar com Pepito, que foi empresário e assessor do jogador por 40 anos e é o responsável pelo testamento. Márcia acusa Pepito de tentar enriquecer às custas da herança do jogador. O empresário pediu, na Justiça, a remuneração por ter sido o testamenteiro.