Zezé Di Camargo e filho Igor trocam farpas na internet

A família Camargo entrou no ano novo em pé de guerra. Zezé alfinetou o próprio filho, Igor, em uma rede social. Ele disse que na família dele não há desentendimento entre as filhas e a mulher. Zezé completou dizendo: “o que existe é uma acusação feita da menina que vive com o meu filho”. Igor não gostou da forma como Zezé se referiu a ela e respondeu: “uma correção. é minha mulher, que está comigo há 15 anos. Não a menina que vive comigo”.