Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Idosa é resgatada após sequestro planejado pelo sobrinho

Polícia desmantela quadrilha que visava extorquir R$ 1 milhão

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Idosa é resgatada em Nazaré Paulista após sequestro planejado por seu sobrinho.
  • O crime tinha como objetivo extorquir R$ 1 milhão, supostamente de uma venda empresarial.
  • Polícia interceptou os criminosos em Osasco, levando a prisão de uma cúmplice que confessou o plano.
  • Objetos como um simulacro de arma e celulares foram encontrados no veículo dos sequestradores.

 

Uma idosa foi resgatada após ser sequestrada em Nazaré Paulista, São Paulo. O crime foi orquestrado por seu sobrinho, que acreditava que ela possuía R$ 1 milhão de uma venda empresarial feita por seu filho. Durante a invasão ao sítio da vítima, o caseiro foi amarrado e a idosa levada sob ameaça.

A polícia interceptou o veículo suspeito em Osasco. Na tentativa de fuga, os criminosos colidiram com um muro e fugiram a pé. Uma mulher, companheira do sobrinho da vítima, foi presa após cair em um barranco; ela confessou que receberia R$ 2 mil para despistar a polícia.

No carro abandonado foram encontrados um simulacro de arma, uma faca e celulares. A investigação continua para capturar os fugitivos restantes e verificar possíveis transferências financeiras. A idosa foi socorrida pela polícia ainda em estado de choque.

Quem foi sequestrado e onde ocorreu o crime?

Uma idosa foi sequestrada em Nazaré Paulista, São Paulo.


Qual foi a motivação por trás do sequestro?

O crime foi planejado pelo sobrinho da idosa, que acreditava que ela possuía R$ 1 milhão de uma venda empresarial feita por seu filho.

Como a polícia conseguiu resgatar a idosa?

A polícia interceptou o veículo suspeito em Osasco, onde os criminosos colidiram com um muro e fugiram a pé.


O que foi encontrado no carro abandonado pelos criminosos?

No carro foram encontrados um simulacro de arma, uma faca e celulares.

Veja também


Após muitas buscas pelo monstro mitológico, cientistas encontraram vestígios de enguias gigantes, talvez a explicação mais simples para o mistério

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.