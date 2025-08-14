Idosa é resgatada após sequestro planejado pelo sobrinho Polícia desmantela quadrilha que visava extorquir R$ 1 milhão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h26 ) twitter

Uma idosa foi resgatada após ser sequestrada em Nazaré Paulista, São Paulo. O crime foi orquestrado por seu sobrinho, que acreditava que ela possuía R$ 1 milhão de uma venda empresarial feita por seu filho. Durante a invasão ao sítio da vítima, o caseiro foi amarrado e a idosa levada sob ameaça.

A polícia interceptou o veículo suspeito em Osasco. Na tentativa de fuga, os criminosos colidiram com um muro e fugiram a pé. Uma mulher, companheira do sobrinho da vítima, foi presa após cair em um barranco; ela confessou que receberia R$ 2 mil para despistar a polícia.

No carro abandonado foram encontrados um simulacro de arma, uma faca e celulares. A investigação continua para capturar os fugitivos restantes e verificar possíveis transferências financeiras. A idosa foi socorrida pela polícia ainda em estado de choque.

‌



