Imagens de Vitória encontradas no celular de Maicol aprofundam investigação Advogado busca acesso a fotos para entender impacto no caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 15h18

Fotos de Vitória são encontradas no celular de Maicol após nova investigação

Fábio Costa, advogado da família de Vitória Regina, compareceu à delegacia para obter esclarecimentos sobre fotos descobertas no celular de Maicol, principal suspeito no caso. As imagens ainda não foram detalhadas devido ao sigilo do inquérito. Apesar disso, Costa enfatizou a importância de agir dentro da legalidade para não comprometer as investigações em andamento.

O advogado do suspeito aguarda acesso completo ao processo antes de se pronunciar oficialmente. Além disso, há um nome fornecido por Maicol que está sob investigação, mas detalhes não foram divulgados devido ao sigilo do inquérito. A equipe de defesa da família está empenhada em acompanhar de perto o desenrolar das investigações.

