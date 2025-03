Incêndio atinge garagem de ônibus em Taboão da Serra (SP) e danifica quatro veículos Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 08h39 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h24 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra, na madrugada desta quarta-feira (12). Quatro veículos utilizados no transporte público foram danificados. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente com cinco viaturas. A causa do incêndio ainda não foi determinada e a perícia está investigando. Felizmente, ninguém se feriu. Danos à fiação elétrica foram relatados, afetando o fornecimento de energia na área. A prefeitura está avaliando possíveis impactos nas linhas de transporte coletivo locais.

