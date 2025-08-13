Incêndio destrói fábrica de fraldas em Senador Canedo
Bombeiros trabalham para evitar propagação do fogo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um incêndio devastou uma fábrica de fraldas no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, em Goiás. Bombeiros estão mobilizados para impedir que as chamas atinjam uma fábrica vizinha de fertilizantes. Apesar do confinamento do fogo à unidade de fraldas, ainda não há controle total da situação.
Os bombeiros utilizam caminhões pipa e contam com o apoio de bombeiros civis para conter o incêndio. Muitas pessoas estavam presentes na fábrica quando o fogo começou, mas até o momento não há registro de vítimas. A intensidade das chamas causou o desabamento parcial do teto do galpão.
A fumaça intensa inicialmente visível a quilômetros começou a diminuir, indicando progresso nos esforços para controlar o incêndio. As equipes continuam trabalhando para proteger as instalações adjacentes.
O que aconteceu em Senador Canedo, Goiás?
Um incêndio devastou uma fábrica de fraldas no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo.
Quais ações estão sendo tomadas para controlar o incêndio?
Os bombeiros estão mobilizados para impedir que as chamas atinjam uma fábrica vizinha de fertilizantes, utilizando caminhões pipa e contando com o apoio de bombeiros civis.
Havia pessoas na fábrica no momento do incêndio?
Sim, muitas pessoas estavam presentes na fábrica quando o fogo começou, mas até o momento não há registro de vítimas.
Qual a situação atual do incêndio?
A intensidade das chamas causou o desabamento parcial do teto do galpão, mas a fumaça intensa começou a diminuir, indicando progresso no controle do incêndio.
Veja também
Não há registro de vítimas até o momento
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!