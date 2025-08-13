Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Incêndio destrói fábrica de fraldas em Senador Canedo

Bombeiros trabalham para evitar propagação do fogo

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um incêndio devastou uma fábrica de fraldas em Senador Canedo, Goiás.
  • Bombeiros estão trabalhando para evitar a propagação para uma fábrica vizinha de fertilizantes.
  • Apesar da presença de muitas pessoas no local, não há registro de vítimas até o momento.
  • A fumaça intensa começou a diminuir, indicando progresso no controle do incêndio.

 

Um incêndio devastou uma fábrica de fraldas no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, em Goiás. Bombeiros estão mobilizados para impedir que as chamas atinjam uma fábrica vizinha de fertilizantes. Apesar do confinamento do fogo à unidade de fraldas, ainda não há controle total da situação.

Os bombeiros utilizam caminhões pipa e contam com o apoio de bombeiros civis para conter o incêndio. Muitas pessoas estavam presentes na fábrica quando o fogo começou, mas até o momento não há registro de vítimas. A intensidade das chamas causou o desabamento parcial do teto do galpão.

A fumaça intensa inicialmente visível a quilômetros começou a diminuir, indicando progresso nos esforços para controlar o incêndio. As equipes continuam trabalhando para proteger as instalações adjacentes.

O que aconteceu em Senador Canedo, Goiás?

Um incêndio devastou uma fábrica de fraldas no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo.


Quais ações estão sendo tomadas para controlar o incêndio?

Os bombeiros estão mobilizados para impedir que as chamas atinjam uma fábrica vizinha de fertilizantes, utilizando caminhões pipa e contando com o apoio de bombeiros civis.

Havia pessoas na fábrica no momento do incêndio?

Sim, muitas pessoas estavam presentes na fábrica quando o fogo começou, mas até o momento não há registro de vítimas.


Qual a situação atual do incêndio?

A intensidade das chamas causou o desabamento parcial do teto do galpão, mas a fumaça intensa começou a diminuir, indicando progresso no controle do incêndio.

Veja também


Não há registro de vítimas até o momento

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.