Influenciador compra carro-forte em leilão, e veículo é apreendido pela polícia durante passeio

Vinícius Carvalho, de 27 anos, é um influenciador digital que ganhou popularidade na internet por conta de seus vídeos reformando carros comprados em leilões. Atualmente ele conta com mais de 350 mil seguidores em uma rede social. Recentemente, o jovem fez uma compra inusitada: arrematou um carro-forte por pouco mais de R$ 68 mil em um leilão. Ele gravou diversos vídeos com o veículo, porém, em um de seus passeios, acabou tendo o carro apreendido pela Polícia Militar. Isso porque ele estava com os pneus carecas. Agora, para ter o veículo de volta, Vinícius terá de pagar R$ 2.500.

