Influenciador e advogado João Neto vai responder por violência doméstica e lesão corporal

Preso em flagrante por espancar a sua companheira, o influenciador e advogado João Neto vai responder pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. O crime foi flagrado por uma câmera do condomínio onde ele mora. O agressor empurrou a vítima, que cortou o queixo, e violentamente colocou um pano na região para tentar estancar o sangue que jorrava. No momento da prisão, João Neto tentou negar o crime e apresentou o registro na OAB, mas mesmo assim foi levado pelos agentes. A OAB emitiu uma nota explicando que só se manifesta nos casos que ocorrem no âmbito profissional da vida dos advogados, e não no da vida privada.

