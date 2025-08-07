Influenciador é investigado por esquema ilegal de anabolizantes
Operação policial desmantela rede criminosa com atuação internacional
RESUMO DA NOTÍCIA
A polícia realizou uma operação para investigar um esquema de venda ilegal de anabolizantes que movimentou mais de R$ 25 milhões. Renato dos Santos Lopes, conhecido como Marombeiro Pobre Loco, é um dos alvos da investigação. Com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, ele teve sua casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alvo de busca e apreensão.
Renato é empresário, lutador de boxe e fisiculturista. Sua defesa afirma que ele apenas divulgava produtos das empresas investigadas e apresentará receitas médicas às autoridades. A operação Red Shark visa desmantelar uma rede criminosa que opera no Brasil há pelo menos dez anos, com líderes localizados no exterior.
A polícia prendeu temporariamente 26 pessoas e espera cumprir um total de 32 mandados de prisão em São Paulo e outros estados. Substâncias perigosas foram apreendidas em locais como uma fábrica clandestina em São Paulo. A ação contou com apoio internacional das polícias federais do Brasil e Paraguai, levando à prisão de líderes do grupo no Paraguai.
As autoridades alertam para os riscos do uso de anabolizantes sem prescrição médica, enfatizando a necessidade de orientação profissional para evitar danos à saúde.
