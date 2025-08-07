Influenciador é investigado por esquema ilegal de anabolizantes Operação policial desmantela rede criminosa com atuação internacional Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A polícia realiza operação contra esquema ilegal de anabolizantes que movimentou mais de R$ 25 milhões.

Renato dos Santos Lopes, conhecido como Marombeiro Pobre Loco, é um dos alvos da investigação.

26 pessoas foram presas temporariamente, com busca por 32 mandados de prisão em andamento.

Autoridades alertam sobre os riscos do uso de anabolizantes sem supervisão médica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia realizou uma operação para investigar um esquema de venda ilegal de anabolizantes que movimentou mais de R$ 25 milhões. Renato dos Santos Lopes, conhecido como Marombeiro Pobre Loco, é um dos alvos da investigação. Com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, ele teve sua casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alvo de busca e apreensão.

Renato é empresário, lutador de boxe e fisiculturista. Sua defesa afirma que ele apenas divulgava produtos das empresas investigadas e apresentará receitas médicas às autoridades. A operação Red Shark visa desmantelar uma rede criminosa que opera no Brasil há pelo menos dez anos, com líderes localizados no exterior.

A polícia prendeu temporariamente 26 pessoas e espera cumprir um total de 32 mandados de prisão em São Paulo e outros estados. Substâncias perigosas foram apreendidas em locais como uma fábrica clandestina em São Paulo. A ação contou com apoio internacional das polícias federais do Brasil e Paraguai, levando à prisão de líderes do grupo no Paraguai.

As autoridades alertam para os riscos do uso de anabolizantes sem prescrição médica, enfatizando a necessidade de orientação profissional para evitar danos à saúde.

Veja também

‌



Denilson Lima abriu seu ateliê para o Balanço Geral ver como os doces são feitos

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Exclusivo: confeiteiro das celebridades faz morango do amor especial que custa R$ 2 mil Policial é baleado no pescoço e suspeito é procurado por agentes em Paraisópolis, na zona sul de SP Gestão de Ricardo Nunes é avaliada por moradores de São Paulo em nova pesquisa Novo desafio das redes sociais vira caso de polícia nos Estados Unidos Polícia acredita que comerciante morto por falsos policiais tenha sido vítima de latrocínio Quadrilha troca controles de portão em estacionamentos para invadir condomínios de luxo em SP Guarda de trânsito que foi agredida por conta de multa fala com o Balanço Geral Empresária é encontrada morta em lago após inauguração de loja nos Estados Unidos Influenciador é alvo de operação contra venda ilegal de anabolizantes Em meio a gravidez de risco, mulher tem carro furtado durante consulta médica em Santo André (SP) Voluntários da causa animal tentam resgatar jacaré ferido por arpões em Lagoa Santa (MG) Motorista de Porsche é preso por suspeita de embriaguez após acidente com carro popular Mãe reage e impede sequestro do filho em estacionamento de São José dos Campos (SP) Homem condenado por tráfico de drogas é preso após ser reconhecido pelo sistema Smart Sampa Polícia procura mulher que matou operadora de telemarketing em show punk em São Paulo Ladrão furta celular, é surpreendido por segurança armado e abandona o aparelho no chão Ex-aluno armado com canivete invade escola e é detido na Grande SP Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (6) Entenda a relação entre caso de ex-campeão de xadrez que matou a mãe em SC e crime famoso nos EUA Homem é condenado por bigamia nos EUA após casar com três mulheres sem se divorciar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!