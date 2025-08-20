Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro
Gato Preto foi detido após colisão envolvendo veículo de luxo
O influenciador Gato Preto foi preso após se envolver em um acidente de carro na quarta-feira (20). Ele dirigia um carro de luxo que colidiu com outro veículo. Após o incidente, foi escoltado por policiais militares até a delegacia.
Um vídeo exclusivo, enviado por um telespectador do Balanço Geral, mostra o momento em que Gato Preto é detido. Os policiais o escoltaram e o colocaram em um carro da polícia para conduzi-lo à delegacia.
